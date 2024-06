Der Exodus geht weiter Katholische Kirche in der Region Trier setzt ihren Schrumpfkurs fort

Der Exodus in der katholischen Kirche dauert an. Im vergangenen Jahr haben im Bistum Trier 22.618 Gläubige der Kirche den Rücken gekehrt. Die Zahl entspricht der summierten Einwohnerzahl der beiden Städte Bitburg und Prüm. Die Austrittszahl ist zwar deutlich niedriger als im Vorjahr (28.137). Doch von Trendumkehr wollte auch Triers Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg nicht sprechen. Das Niveau der Austrittszahlen sei unvermindert hoch, so die rechte Hand von Bischof Stephan Ackermann. „Wir sehen der Realität einer kleiner werdenden Kirche ins Auge und versuchen, unsere pastorale Arbeit anzupassen, aber auch neue Wege zu gehen.“