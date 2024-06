Kirche Katholische Kirche: Weniger Austritte als 2022

Dem Bistum Mainz zufolge sind dort 2023 rund 13.500 Austritte registriert worden. „Das ist eine hohe Zahl“, meinte Bischof Peter Kohlgraf, „aber auch ein großer Rückgang gegenüber dem Spitzenwert aus 2022.“ Damals waren es rund 16.600. Viele würden die Kirche als Problemfall sehen. „Ohne die Kirche gäbe es aber die vielen Kinder- und Jugendlichen nicht, die sich derart engagieren und eine Seite von Kirche zeigen, die Mut macht“, betonte Kohlgraf. „Ich kenne keine andere Organisation, die das in diesem Umfang leistet.“ Die Zahl der Katholikinnen und Katholiken in der Diözese lag 2023 bei rund 621.000. Das Bistum Mainz liegt zu einem Drittel in Rheinland-Pfalz und zu zwei Dritteln in Hessen.