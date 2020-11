Katholisches Klinikum passt Operationen an

Mainz Das Katholische Klinikum Mainz hat aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen die Planung von Operationen angepasst. Außerdem seien bereits am Wochenende wenig belegte Stationen geschlossen und Personal auf stärker belegten Stationen eingesetzt worden, teilte das Klinikum am Montag in Mainz mit.

Dennoch würden onkologische Patienten sowie lebensbedrohliche Notfälle weiterhin behandelt. Auch dringliche Eingriffe würden noch vorgenommen. Ziel der Maßnahmen sei, das medizinische Personal nicht zu überlasten.