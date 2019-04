später lesen Katwarn mit Probealarm getestet Teilen

28 Kommunen in Rheinland-Pfalz haben am Montag einen Probealarm über das Warn- und Informationssystem Katwarn abgesetzt. Gegen 11 Uhr ertönte ein schriller Sirenenton, wie ein Sprecher des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) in Berlin mitteilte. dpa