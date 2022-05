Landtag : Katwarn-Vertreter kritisieren fehlende Testmöglichkeiten

Mainz In der Fluchtnacht sind Katwarn-Warnungen nicht an die Nina-App des Bundesamts für Katastrophenhilfe übermittelt worden. Dazu sagen nach dem Ex-Chef der Behörde Schuster Entwickler von Katwarn im Untersuchungsausschuss aus. Die Abgeordneten haben weitere Fragen.

Vertreter von Katwarn haben Probleme bei der Übermittlung von Warnmeldungen an die Nina-App des Bundesamts für Katastrophenhilfe (BBK) während der Flutkatastrophe an der Ahr eingeräumt - und fehlende Testmöglichkeiten beklagt. Die vorgesehene Weiterleitung der Katwarn-Meldungen an die Warn-App Nina könne beim BBK nicht getestet werden, sagte der Gesamtprojektleiter Katwarn vom Fraunhofer-Institut, Daniel Faust, am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe.