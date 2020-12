Kaufinteressent fährt mit Auto davon

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Bei der Besichtigung eines zum Verkauf stehenden Autos ist ein 64 Jahre alter Interessent in das Auto eingestiegen und weggefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe sich der Mann in einem unbeobachteten Moment hinter das Steuer gesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa