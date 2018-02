später lesen Kaum Hoffnung für abgeschobene Armenierin Teilen

Im Fall der aus dem Kreis Bad Kreuznach in ihre Heimat abgeschobenen Armenierin und ihrer kleinen Tochter kommt es heute in Koblenz zu einer Gerichtsverhandlung. Das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in der Rhein-Mosel-Stadt hatten im Eilverfahren die Klage der jungen Frau gegen ihre Abschiebung bereits abgelehnt. Nun befasst sich das Verwaltungsgericht im Hauptsacheverfahren in mündlicher Verhandlung mit dem Rechtsstreit. Erwartet wird, dass es seine Entscheidung anschließend den Beteiligten schriftlich zustellt oder einen Verkündungstermin anberaumt. dpa