Ehrungen : „Kaum jemand erklärt besser“: Goldenes Telefon für Koblenzer Gerichtssprecher

Die Vorsitzende der Landespressekonferenz Rheinland-Pfalz, Karin Dauscher, überreicht das „ Goldene Telefon“ an Thomas Stahnecker. Foto: Landespressekonferenz Rheinland-Pfalz/Stefan Sämmer

Mainz Rheinland-pfälzische Journalisten haben den Koblenzer Gerichtsssprecher Thomas Stahnecker ausgezeichnet. „Kaum jemand erklärt besser“, hieß es zur Begründung.

Thomas Stahnecker, Vorsitzender Richter am rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht in Koblenz und dessen langjähriger Pressesprecher, ist in Mainz mit dem „Goldenen Telefon“ der Landespressekonferenz (LPK) Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Der promovierte Jurist erhielt den Preis für seine vorbildliche Pressearbeit.