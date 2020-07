Kaum neue Infektionen: Tests in Schlachtbetrieben Pflicht

Mainz In Rheinland-Pfalz sind innerhalb eines Tages acht neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit hatten sich bis Donnerstag (10:00 Uhr) seit Beginn der Pandemie 7108 Menschen mit dem Virus angesteckt, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Aktuell mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert sind 202 Menschen (plus 6). Die Zahl der Genesenen kletterte um zwei auf 6670. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Gestorbenen lag unverändert bei 236.

Regional gab es die meisten Neuinfektionen in Neustadt/Weinstraße und Speyer. In den beiden Städten wurden in den vergangenen sieben Tagen je sechs Infektionen auf 100 000 Einwohner gezählt. Die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Fällen - also deutlich darüber.