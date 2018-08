später lesen Kaum radioaktiver Abfall aus Saarland gekommen Teilen

In der rheinland-pfälzischen Landessammelstelle für radioaktive Abfälle im Kreis Birkenfeld ist in den vergangenen zwei Jahren wenig Material aus dem Saarland aufgenommen worden. „Das war weder an Masse noch an Aktivität viel“, sagte der Leiter des Referates Strahlenschutz beim Landesamt für Umwelt in Mainz, Jens Schadebrodt, der Deutschen Presse-Agentur. dpa