später lesen Kaum Schäden nach Orkan in Rheinland-Pfalz und Saarland Teilen

Twittern

Teilen



Von der Wucht des Sturmtiefs „Friederike“ sind Rheinland-Pfalz und das Saarland weitgehend verschont geblieben. Die meisten Schäden gab es in der Region Kaiserslautern, wie die Polizei mitteilte. Dort hielten die Aufräumarbeiten am Freitagmorgen noch an. Der Verkehr auf den Straßen liefe normal, hieße es weiter. Nur vereinzelt seien Landstraßen noch wegen umgekippter Bäumen gesperrt. dpa