Bayern II ist Drittliga-Meister : Kein Aufstieg, kein Geld: FCK vor schweren Zeiten

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat die Drittliga-Saison auf dem enttäuschenden zehnten Platz abgeschlossen. Es muss ein Neuanfang her - sportlich und wirtschaftlich.

Nach dem versöhnlichen Abschluss einer wieder einmal verkorksten Saison blickt der 1. FC Kaiserslautern in eine ungewisse Zukunft. Dank des 1:0 (0:0)-Sieges gegen Drittliga-Meister Bayern München II beendeten die zwischenzeitlich sogar vom Absturz in die Viertklassigkeit bedrohten Pfälzer die Corona-Saison 2019/20 mit 55 Punkten zwar noch auf Rang zehn - die als Ziel ausgegebene Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga wurde aber deutlich verpasst.

Während auf sportlicher Ebene zuletzt ein positiver Trend zu verzeichnen war, geht es wirtschaftlich für den mir rund 24 Millionen Euro verschuldeten Verein nicht vorwärts. Zwar hat ein neuer Investor sein Interesse bekundet, unterschrieben ist aber noch nichts. Vielmehr sorgen Gerüchte in den sozialen Netzwerken immer wieder für Unruhe. Die Pfälzer sahen sich zuletzt sogar zu einem öffentlichen Dementi genötigt, dem wiederum der Aufsichtsratsvorsitzende Jörg Wilhelm via Twitter indirekt widersprach. Die Chaos-Tage in Kaiserslautern gehen also weiter.