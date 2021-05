Kein Ausflug-Wetter: Pfingsten wird regnerisch und windig

Mainz Am langen Pfingstwochenende zieht es traditionell viele Menschen ins Freie. Doch in diesem Jahr sollten sich Ausflügler eher mit Schirm und warmer Jacke rüsten als mit Picknickdecke und Sonnenbrille.

Zu Ausflügen in die Natur lädt das Wetter am Pfingstwochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nicht ein. Immer wieder regnet es, dazu wird es bei eher kühlen Temperaturen windig, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Freitag mitteilte. Der Samstag beginnt im Norden bereits mit vielen Wolken und einigen Regenschauern, im Süden bleibt es bei wechselhafter Bewölkung zunächst trocken. Am Nachmittag und Abend kann es gewittern. Die Temperaturen steigen auf höchstens 13 bis 16 Grad, hinzu kommt frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen.