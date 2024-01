Freizeit Kein Liftbetrieb am Erbeskopf am Wochenende

Man freue sich aber trotzdem auf viele Besucher am Wochenende, die die Natur am höchsten Berg (816 Meter) von Rheinland-Pfalz genießen könnten, sagte Höfner. Möglich seien Spaziergänge im Schnee - und am Familienhang könnten Kinder rodeln. Die Gastronomie sei geöffnet, sagte Höfner. In der vergangenen Saison hatte es am Erbeskopf elf Lifttage gegeben.