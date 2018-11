später lesen Wetter Kein morgendlicher Schnee an Rhein, Mosel und Saar FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Bei frostigen Temperaturen, aber ohne schneebedeckte Straßen sind die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Dienstagmorgen aufgewacht. Morgens könne es stellenweise zu glatten Straßen aufgrund von überfrierender Nässe kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. dpa