Kein Nachholtermin für Mainzer Jugendmaskenzug 2022

Mainz Für den abgesagten Mainzer Jugendmaskenzug 2022 wird es keinen Nachholtermin geben. Der Fastnachtsumzug falle im kommenden Februar ersatzlos aus, sagte eine Sprecherin des Verkehrsvereins Mainz am Freitag.

An dem Umzug nehmen jährlich zahlreiche Kinder und Jugendliche aus den Mainzer Kindergärten, Schulen und Jugendorganisationen teil. Am Donnerstag hatte der Veranstalter den Teilnehmern erklärt, dass der Jugendmaskenzug am 12. Februar 2022 aufgrund der Entwicklungen der vierten Coronawelle nicht stattfinden könne.