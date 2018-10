später lesen Kein neuer Ermittlungsstand nach tödlichem Polizeieinsatz FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz am Freitag in Kirchheim an der Weinstraße haben Polizei und Staatsanwaltschaft bis Montagnachmittag noch keinen neuen Ermittlungsstand bekanntgegeben. Die Ergebnisse der Obduktion der beiden Leichen lägen noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittag. dpa