Wiederaufbauverein Ahrtal : Kritik an Urlaub nach der Flut: Kein neuer Posten für Triererin Begoña Hermann

Foto: Thomas Frey/dpa/Thomas Frey

Mainz/Trier Die ehemalige Trierer ADD-Vizepräsidentin wird nicht Geschäftsführerin eines Wiederaufbau-Vereins an der Ahr. Für diesen Posten hatte sich Begoña Hermann selbst ins Gespräch gebracht. Nach der Debatte um ihren Urlaub kurz nach der Flut erklärte sie nun aber ihren Verzicht.

Die Triererin Begoña Hermann (SPD) wird nach ihrer Pensionierung im vergangenen Jahr keinen neuen Job im Ahrtal annehmen. Die ehemalige Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten, weil sie kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal zwei Wochen lang Urlaub machte. Hermann war damals neben dem Vize-Chefposten auch als Abteilungsleiterin in der ADD für den Katastrophenschutz verantwortlich. Die Geschichte über den Urlaub nach der Flut hatte der Untersuchungsausschuss aufgedeckt.

Begoña Hermann aus Trier nimmt keinen Job beim Wiederaufbauverein „Zukunftsregion Ahr“ an

Schon zuvor war die Triererin für einen dem Vernehmen nach lukrativen Posten in der Geschäftsführung des Wiederaufbauvereins „Zukunftsregion Ahr“ gehandelt worden. Medienberichten zufolge soll sie sich selbst dafür ins Gespräch gebracht haben - auch wegen ihrer guten Kontakte zur Landesregierung in Mainz. Nun aber zieht Hermann zurück. „Ich wünsche mir, dass der Verein den Wiederaufbau maßgeblich unterstützen kann, stehe aber für die Geschäftsleitung nicht zur Verfügung“, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium am Dienstag mit. Das habe Hermann der Landesregierung erklärt. Der Wiederaufbau des Ahrtal sei ihr „ein Herzensanliegen“ - deshalb habe sie sich dort Haupt- und Ehrenamtlich eingebracht. Gründe für ihren Verzicht nannte Hermann keine.

Welche Rolle Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Innenminister Michael Ebling (SPD) bei der Entscheidung spielten, blieb zunächst unklar. „Ich kann verstehen, dass da sehr schnell ein Eindruck entstanden ist, dass die Spitze der ADD die Aufgabe nicht angemessen ernst genommen hat“, hatte Ebling vergangene Woche im Interview mit dem Trierischen Volksfreund erklärt. Aus seiner Sicht habe die ADD aber alles unternommen, um die Katastrophenauswirkungen zu lindern und den Menschen in Not zu helfen, so der Innenminister. Die CDU hatte der Ministerpräsidentin vorgeworfen, Genossentreue vor ehrliche Aufklärung zu stellen, weil die beteiligten Personen alle Mitglied der SPD sind.

Urlaub nach der Flut: ADD-Vizechefin aus Trier von Anfang an für Posten umstritten

Der noch nicht gegründete Verein im Ahrtal beruht auf einer Idee der Landesregierung, die mit 400.000 Euro finanziell unterstützen wollte. Im Ahrtal war die Struktur des Vereins und auch die mögliche Geschäftsführung der ehemaligen ADD-Vizechefin aus Trier von Anfang an umstritten. Nachdem nun die Sache mit dem Urlaub Hermanns nach der Flut bekannt wurde, geriet die Personalie umso mehr in die Kritik. „Mit ihrem Verhalten hat sich Frau Hermann aus Sicht der FWG-Fraktion für die Besetzung der Geschäftsführung des Vereins Zukunftsregion Ahr disqualifiziert“, wird der FWG-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Hans-Josef Marx, von der Rhein-Zeitung zitiert.

Die Entscheidung über die Geschäftsführung sei aber ohnehin keine, die die Landesregierung treffe, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Darüber „werden ausschließlich dessen Mitglieder entscheiden“, sagte ein Sprecher. Zweck des Vereins soll die Vernetzung der Akteure zum langfristigen Wiederaufbau im Ahrtal sein.