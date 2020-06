Kein „Rock am Ring“ dieses Wochenende

Nürburg/Nürnberg Ohne Corona würden an diesem Wochenende die Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ über die Bühne gehen - nun können die Beteiligten nur noch die Absage wegen der Pandemie bedauern.

„„Rock am Ring“ spielt aufgrund seiner Größe nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich eine besondere Rolle in unserem Eventkalender“, sagt der Sprecher des legendären Nürburgrings in der Eifel, Alexander Gerhard. „Jede Veranstaltung, die nicht bei uns stattfindet, bedeutet auch einen finanziellen Verlust.“ „Rock im Park“ war auf dem Zeppelinfeld auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände in Nürnberg vorgesehen.