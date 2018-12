später lesen Kein Schnee mehr in Sicht in diesem Jahr Teilen

Das Jahr verabschiedet sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Nebel und Wolken - ohne Schnee. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mit. Die Temperaturen klettern der Prognose zufolge in den Plusbereich. dpa