Weil er sein gewünschtes Schnitzel nicht bekommen hat, hat ein 36-Jähriger in einem Schnellimbiss in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) randaliert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann betrunken, als er am Donnerstagabend die Gäste anpöbelte und den Imbiss trotz mehrfacher Aufforderung nicht verließ. dpa