Kein Sieger bei OB-Wahl: Ebling in Stichwahl gegen Haase

Eine Wählerin gibt ihre Stimme ab. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild.

Mainz Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mainz hat in der ersten Runde keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht. Amtsinhaber Michael Ebling von der SPD schnitt am Sonntag nach dem vorläufigen Endergebnis mit 40,1 Prozent zwar am stärksten ab, muss nun aber in die Stichwahl am 10. November.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa