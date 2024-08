Fußball-Bundesliga Kein Sieger bei Svensson-Rückkehr nach Mainz

Der FSV Mainz 05 hat sich beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Bo Svensson mit einem Unentschieden gegen den 1. FC Union Berlin zufriedengeben müssen. Gegen Svenssons neuen Club gab es für den FSV beim Saisonstart in die Fußball-Bundesliga ein 1:1 (0:0). Vor 31.500 Zuschauern in Mainz brachte Nadiem Amiri die Hausherren mit einem traumhaften Freistoßtreffer in der 53. Minute in Führung. Der eingewechselte Laszlo Benes (74.) sorgte für den Ausgleich und damit für einen glücklichen Punktgewinn für die Gäste.