Kein Tauwetter in Sicht: Pegel von Rhein und Mosel normal

Trotz starker Schneefälle in vielen Höhenlagen Süddeutschlands ist in Rheinland-Pfalz vorerst nicht mit steigenden Flusspegelständen durch Tauwasser zu rechnen. Für ein großflächiges Abschmelzen der Schneemassen sei lang andauernder Regen nötig, erklärte am Montag der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. dpa