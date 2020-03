Kein Tourismuspreis 2020 wegen Corona-Krise

Koblenz Weil in Rheinland-Pfalz touristische Betriebe und Institutionen derzeit mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen haben, wird in diesem Jahr die Verleihung des Tourismuspreises ausgesetzt. Das teilte die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH am Freitag in Koblenz mit.



