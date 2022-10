Laut Staatsanwaltschaft : Kein Verdacht gegen Minister bei Flutermittlungen

Koblenz/Mainz Im Zusammenhang mit der tödlichen Ahrflut sind schon zwei Minister zurückgetreten - doch die Staatsanwaltschaft Koblenz weitet ihre Ermittlungen nicht auf Spitzenpolitiker aus. Auch die Analyse der erst kürzlich aufgetauchten Polizeihelikopter-Videos der Flutnacht im Juli 2021 und die Vernehmung der Besatzung des Hubschraubers hätten „bisher keinen Anfangsverdacht gegen weitere Personen oder Mitglieder der Landesregierung“ von Rheinland-Pfalz ergeben, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Vergangene Woche war Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) zurückgetreten. Er stand wegen der überraschend bekanntgewordenen Polizeivideos und des Einsatzberichts der Helikopterpiloten in der Kritik - es ging um Menschen in höchster Not. Lewentz hatte zuvor erklärt, er habe in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild gehabt. Damals waren mindestens 134 Menschen im Ahrtal gestorben. Lewentz sagte bei seinem Rücktritt, er übernehme die politische Verantwortung für in seinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler. Sein Nachfolger wurde Michael Ebling (SPD) - bis dahin Mainzer Oberbürgermeister.