Keine Absage von Junkers-Flügen in Rheinland-Pfalz

Nach dem tödlichen Absturz einer historischen Passagier-Maschine Junkers Ju-52 in den Schweizer Alpen hält der Veranstalter an Flügen in Rheinland-Pfalz fest. Die für September geplanten Rundflüge von Flugplätzen in Speyer und Mainz-Finthen fänden wie geplant statt, sagte ein Sprecher des Veranstalters aus Bitburg am Dienstag. dpa