Keine Diesel-Fahrverbote in Rheinland-Pfalz absehbar

Nach der Entscheidung Hamburgs für erste Diesel-Fahrverbote wegen zu schlechter Luft sind solche Schritte in Rheinland-Pfalz nicht absehbar. Ziel der Landesregierung sei nach wie vor, Verbote zu vermeiden, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Mainz am Mittwoch. Der Schutz von Gesundheit und Umwelt habe oberste Priorität, solle aber möglichst auf anderen Wegen erreicht werden. Als ein Beispiel hatte etwa Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor einiger Zeit mehr öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Straßenbahnen genannt. dpa