Keine Entspannung bei Niedrigwasser an großen Flüssen

Angesichts der anhaltenden Trockenheit ist nach Experteneinschätzung auch weiter keine rascher Anstieg der Flusspegel in Deutschland in Sicht. „Die Niederschläge der vergangenen Woche haben nur zu einem sehr kurzfristigen Anstieg der Wasserstände geführt, die Wirkung ist bereits nicht mehr spürbar“, erklärte die Bundesanstalt für Gewässerkunde am Donnerstag in Koblenz. dpa