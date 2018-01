Keine Entspannung der Hochwasserlage: schon Überflutungen

Entlang des Rheins spitzt sich die Hochwasserlage weiter zu - mit Folgen für den Schiffverkehr. Bei Bingen, Koblenz und Andernach werde im Laufe des Donnerstags wohl die Meldestufe II überschritten, sagte ein Sprecher des Hochwassermeldezentrums Rhein am Mittwochmorgen. „Da würde dann auch die Schifffahrt eingestellt werden.“ Die Meldehöhe II bedeutet, dass ufernahe Grundstücke überflutet werden können und der Verkehr behindert werden kann. dpa

Bei Maxau wurde die Meldehöhe II bereits Anfang der Woche erreicht. Dort wird Vorhersagen zufolge der Wasserstand im Laufe des Freitags unter die kritische Marke von 7,50 Meter fallen.

In Bingen ist der Rhein bereits am Mittwoch teils über die Uferpromenade getreten. Auf den Verkehr hatte das Wasser zunächst keine Auswirkungen. „Aber ich rechne damit, wenn es weiter so steigt“, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Auf der hessischen Seite des Rheines könnte die ufernahe Bundesstraße 42 bei Rüdesheim im Laufe des Tages gesperrt werden. Das Hochwassermeldezentrum rechnet damit, dass am Pegel Bingen der Rhein bis Freitag steigen und anschließend wieder zurückgehen wird.

Rund um Mainz gab es am Mittwochmorgen laut Wasserschutzpolizei noch keine Überschwemmungen. Die Hochwassermeldezentrale Rhein rechnet damit, dass bei Mainz das Wasser bis Freitag auf fast 6,40 Meter ansteigen wird. Danach soll der Pegelstand wieder absinken. Ab einer Höhe von 6,30 Meter dürfen bei Mainz keine Schiffe mehr fahren.

Vorhersagen Wasserstand Rhein

Pegelstand Maxau