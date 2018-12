Keine Hinweise auf Spähversuche am Flughafen Frankfurt

Der Frankfurter Flughafen ist nach Angaben der Bundespolizei nach ersten Ermittlungen nicht von mutmaßlichen Islamisten ausgespäht worden. Nach der Auswertung der Informationen aus Stuttgart gebe es keine konkreten Hinweise auf Spähversuche in Frankfurt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. dpa

Dennoch seien die Kollegen in den Terminals sensibilisiert worden und hielten Ausschau: „Wir passen die polizeilichen Maßnahmen kontinuierlich der Lage an.“ Die Beamten zeigten in der am Freitag beginnenden Weihnachts-Reisewelle viel Präsenz und liefen viel Streife. Zusätzliche Kontrollen oder eine Aufstockung des Personals seien am größten deutschen Flughafen aber nicht geplant. Für die Reisenden gibt es nach Angaben der Sprecherin keine Einschränkungen.

Nach den Ausspähversuchen mutmaßlicher Islamisten an Flughäfen in Paris und Stuttgart haben am Freitag Beamte in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mehrere Wohnungen durchsucht. Es geht um den Verdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der Stuttgarter Flughafen hatte bereits am Donnerstag seine Sicherheitsvorkehrungen verschärft.