Keine Intensivtäter in Rockergruppe „Osmanen Germania“

Die verbotene Rockergruppe „Osmanen Germania BC“ hat in Rheinland-Pfalz nach Erkenntnissen von Ermittlern keine Mehrfach- oder Intensivtäter in ihren Reihen. Insgesamt werden der Gruppierung im Land elf Personen zugeordnet, wie aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage aus der CDU-Fraktion hervorgeht. dpa