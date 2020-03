Keine Klassenfahrten mehr bis Ende des Schuljahrs

Mainz Wegen der Corona-Pandemie müssen Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz auf alle Klassenfahrten bis zum Ende des Schuljahrs verzichten. Das Land übernehme die Kosten für die Stornierung bereits gebuchter Reisen, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Mainz mit.



Außerdem sei bis auf weiteres auf die Buchung und Planung von Klassen-, Kurs- und Studienfahrten für dieses Schuljahr zu verzichten.