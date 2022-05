Urlaub : Keine Maskenpflicht mehr in Flugzeugen: In Deutschland und Luxemburg ändert sich aber nichts

Keine Maskenpflicht mehr in Flugzeugen: In Deutschland und Luxemburg ändert sich aber nichts

Trier Ab Montag fällt die europaweite Pflicht in Flugzeugen Masken zu tragen. Für Passagiere, die ab Deutschland oder ab Luxemburg starten, ändert sich aber nichts. Was das genau bedeutet.

Die zuständigen EU-Behörden habe ihre Empfehlungen zum verpflichtenden Tragen medizinischer Corona-Masken in Flughäfen und Flugzeugen gelockert. Das teilten die Europäische Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit. Wenn allerdings am Abflugort oder am Ziel eine staatliche Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr besteht, sollte dies laut Empfehlung aber weiterhin auch an Bord der Maschinen gelten.