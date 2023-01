Corona-Maßnahmen : Keine Maskenpflicht mehr im ÖPNV ab 2. Februar

Saarbrücken/Berlin Nach der Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums zum Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr muss auch im Saarland vom 2. Februar an kein Mund-Nasen-Schutz mehr in Bussen und Bahnen getragen werden.

Das Nachbarland Rheinland-Pfalz kündigte am Freitag ebenfalls ein Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen ab 2. Februar an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rief die Bevölkerung gleichwohl dazu auf, „weiter in Innenräumen und auch in Zügen freiwillig Maske zu tragen, wenn man sich und andere schützen möchte“.