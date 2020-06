Keine neuen Coronavirus-Infektionen im Saarland

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland bleibt bei 2753. An diesem Sonntag sei die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 im Saarland nicht gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag (Stand 18.00 Uhr) in Saarbrücken mit.



