Keine Neuverschuldung bereits in 2018 möglich

Das Saarland könnte nach Einschätzung des Landes-Rechnungshofes bereits in 2018 eine Neuverschuldung vermeiden. „Auch die Schuldentilgung könnte bereits in diesem Jahr in Angriff genommen werden“, sagte der Präsident des Rechnungshofes des Saarlandes, Klaus Schmitt, am Donnerstag in Saarbrücken. dpa