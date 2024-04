Diskussion über Rechtschreibung Keine Noten für Fehler in Deutsch-Arbeiten: Ist es egal, wie Schüler schreiben?

Heißt es Flopp oder Flop? Was ist richtig: in wie weit oder inwieweit? Matraze oder Matratze? Geht es nach dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), ist es egal, ob jemand richtig schreibt oder nicht: „Ich frage mich: Ist Rechtschreibung tatsächlich so wichtig, wenn das Schreibprogramm alles korrigiert?“, sagte der einstige Lehrer in einem Interview.