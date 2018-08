Keine Rettungsgasse: Hubschrauber filmt Blockierer

Nach einem Unfall auf der A61 haben Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet und dadurch die Rettungskräfte massiv behindert. Ein besonders dreister Blockierer wurde von der Besatzung eines Polizeihubschraubers gefilmt. dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in Höhe Gensingen mit drei Leichtverletzten alle drei Spuren blockiert. Autos hätten kreuz und quer auf der Fahrbahn gestanden. Die Polizei sprach von Rettungsgassen-Verstößen in dreistelliger Zahl. Da Bergungsfahrzeuge zunächst nicht zur Unfallstelle durchgekommen seien, habe ein Polizeihubschrauber eingesetzt werden müssen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Der Hubschrauber-Besatzung sei ein Autofahrer aufgefallen, der nicht nur die Rettungsgasse versperrte, sondern auch noch mit dem Handy den Hubschrauber filmte. Da die Besatzer des Hubschraubers zurückgefilmt habe, drohe dem Mann - wie vielen anderen Autofahren - nun ein saftiges Bußgeld und Punkte in Flensburg. Auch Fahrverbote seien teilweise denkbar.