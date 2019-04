später lesen Keine Sprengstoffreste in beschädigtem Geldautomat in Mainz Teilen

Twittern

Teilen



Nach der kontrollierten Sprengung eines Geldautomaten in Mainz sind keine Sprengstoffreste aus einem vorausgegangen Aufbruchversuch gefunden worden. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Automat war am Sonntagabend kontrolliert gesprengt worden, nachdem die Öffnung mit einem speziellen Wasserstrahlschneidegerät nicht möglich war. dpa