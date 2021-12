Keine Testpflicht nach Auffrischungsimpfung

Ein Impfpass und ein Smartphone mit der CovPass-App liegen auf einem Impfzertifikat. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Mainz Nach einer Auffrischungsimpfung entfällt in Rheinland-Pfalz die Testpflicht in Innenräumen. Diese Ausnahme für Menschen mit einer dreifachen Impfung beschloss die Landesregierung am Freitag in einer Sondersitzung des Kabinetts.

„Wir haben heute im Kabinett noch einmal intensiv beraten und entschieden, dass Menschen mit bereits erfolgter Auffrischungsimpfung von der Testpflicht der 2G-plus-Regelung ausgenommen sind“, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit. Die Auffrischungsimpfung erhöhe den Impfschutz enorm. „Sie brauchen dann deshalb beispielsweise für ihren Besuch in einem Restaurant oder beim Betreten eines Fitnessstudios keinen weiteren Test mehr.“

Die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz begrüßten die Entscheidung. Wenn die Booster-Kampagne erfolgreich sei, könnten mehr Menschen auch ohne zusätzlichen Test in Restaurants gehen. „Zudem gibt es so einen größeren Anreiz zur Dritt-Impfung“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft, Arne Rössel. Im Einzelhandel sollte es statt einer Zugangskontrolle lediglich Stichproben zur Einhaltung der 2G-Regel geben, etwa bei der Bezahlung an der Kasse.

Auch der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Rheinland-Pfalz zeigte sich erleichtert über die Entscheidung. Präsident Gereon Haumann forderte zugleich die baldige Einführung einer Impfpflicht. „Ich habe kein Verständnis mehr dafür, dass unsere Gastgeber seit Monaten die jeweils neuen Landesverordnungen innerhalb weniger Stunden umsetzen müssen, während sich die politischen Entscheidungsträger Zeit bis Februar lassen, um eine allgemeine Impfpflicht einzuführen“, sagte er.

Das Kabinett beschloss am Freitag die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Diese sollte am Freitagabend veröffentlicht werden und am Samstag in Kraft treten.