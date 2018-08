später lesen Keine Verletzten bei Brand in Wohnhaus FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Teilen

In einem zweigeschossigen Einfamilienhaus in Ludwigshafen ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr gab es keine Verletzten. Ein Mann, der einzige Bewohner des Hauses, sei beim Ausbruch des Brandes bei der Arbeit und nicht im Haus gewesen. dpa