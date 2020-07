Keine weiteren Corona-Toten in Rheinland-Pfalz gemeldet

Eine Ärztin zeigt in einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz In Rheinland-Pfalz sind auch am Sonntag keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldet worden. Wie das Gesundheitsministerium (Stand 10.00 Uhr) in Mainz mitteilte, lag die Zahl unverändert bei 236. Seit Beginn der Pandemie gab es landesweit 7166 bestätigte Corona-Infektionen, 17 mehr als noch am Vortag - momentan seien jedoch nur 225 Menschen mit dem Virus infiziert.

