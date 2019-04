später lesen Keine weiteren Sprengfallen entdeckt: Soko aufgelöst Teilen

Im Kriminalfall mit tödlichen Sprengfallen in der Pfalz haben Ermittler in den vergangenen Wochen keine weiteren heimtückischen Explosionsvorrichtungen mehr entdeckt. Mittlerweile sei die Sonderkommission aufgelöst worden, aber noch nötige Untersuchungen würden neben der regulären Arbeit weiterlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern. dpa