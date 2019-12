Kellerbrand in Neustadt an der Weinstraße: Sechs Verletzte

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Neustadt an der Weinstraße Bei einem Kellerbrand in Neustadt an der Weinstraße sind sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitten sie Rauchvergiftungen und wurden von Sanitätern versorgt. Die Feuerwehr löschte die Flammen im Keller des Mehrfamilienhauses.

