später lesen Kellerbrand verursacht Schaden im sechsstelligen Bereich Teilen

Twittern

Teilen



Ein Feuer in einem Wohnhaus im rheinhessischen Dexheim hat großen Schaden angerichtet. Dieser liege im sechsstelligen Bereich, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach brach der Brand am Montag im Keller des Hauses aus. dpa