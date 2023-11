Fußball Kellerduell mit Nobodys an der Seitenlinie

Siewert ist in der Fußball-Bundesliga eine noch ähnlich unbekannte Figur wie sein Kollege Ovid Hajou: Der 39-Jährige vertritt beim SV Darmstadt 98 im Kellerduell gegen die Mainzer Torsten Lieberknecht. Der Aufsteiger muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ohne seinen Chefcoach auskommen. Seit dem Schlaganfall seiner Frau vor ein paar Tagen weilt der 50-Jährige bei seiner Familie in der Nähe von Düsseldorf. „Simone Lieberknecht befindet sich auf dem Weg der Besserung und wurde bereits aus dem Krankenhaus entlassen“, erklärte ein Lilien-Sprecher am Donnerstag. Es sei „aber davon auszugehen, dass Torsten auch in der nächsten Woche noch nicht wieder vor Ort sein wird.“