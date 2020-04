Rüstung : Neues von den Bücheler Atombomben

Die Luftaufnahme zeigt den Fliegerhorst Büchel mit dem angrenzenden Depotgelände. Auf dem Gelände des Bundeswehr-Flugplatzes sollen US-amerikanische Atombomben vom Typ B61 lagern. Foto: dpa/Thomas Frey

Trier Die in Deutschland gelagerten US-Kernwaffen wurden offenbar 2019 in einer geheimen Militär-Operation sicherer gemacht. Der Austausch gegen neue Kernwaffen verzögert sich.

So detailgetreu als wären sie dabei gewesen, beschrieben zwei Spiegel-Reporter kürzlich eine streng geheime Militär-Operation, die bereits Ende August „in der rheinland-pfälzischen Provinz“ auf dem Fliegerhorst Büchel stattgefunden haben soll. An jenem Ort also, wo in unterirdischen Magazinen mutmaßlich die letzten 20 US-Atombomben auf deutschem Boden liegen.

Die Reporter berichten, wie US-Soldaten die geheimen Aktivierungscodes eingeben, woraufhin sich die Munitionsaufzüge in den Bücheler Hangars langsam nach oben bewegen. Erst hebe sich die dicke Bodenplatte, dann schiebe die Hydraulik ein Stahlgestell mit bis zu vier Atombomben aus der Tiefe. Diese seien mit einem Spezialtransporter in eine C-17 „Globemaster“ verladen „und zu einem Software-Update in die USA geflogen“ worden. 48 Stunden lang sei Deutschland da eine atomwaffenfreie Zone gewesen und niemand habe es mitbekommen, heißt es in dem Spiegel-Artikel.

Otfried Nassauer, Direktor des Berliner Informationszentrums für Transatlantische Sicherheit, äußert im Gespräch mit dem TV Zweifel an den Darstellungen, deren Quelle nicht genannt wird. Seiner Ansicht nach muss es sich um mehr als nur ein Software-Update gehandelt haben, wenn die Bomben dafür extra ausgeflogen werden mussten. „Wenn man die Waffen nach Amerika transportiert, dann waren wahrscheinlich auch besonders tiefe Eingriffe in die Technik geplant“, sagt er. Auch dass sich diese mit Hin- und Rückflug in nur 48 Stunden umsetzen ließen, bezweifelt der Berliner Friedensforscher. Für wesentlich wahrscheinlicher hält er es, dass an Stelle der Bücheler Bomben baugleiche, bereits modernisierte Waffen vom Typ B 61 zurückgebracht wurden.

Aber bedeutet das alles, dass die seit Jahren geplante Modernisierung des Arsenals jetzt vollzogen wurde? Liegen in Büchel nun Bomben, die ganz andere Fähigkeiten haben und ganz anders einsetzbar sind?

„Nein“, sagen sowohl Nassauer als auch der US-Kernwaffenexperte Hans Kristensen vom Nuclear Information Project in Washington D.C.

Noch hat sich in Büchel wenig verändert. Noch lagern dort die alten Kernwaffen vom Typ B 61-3 und B 61-4. Relikte des Kalten Krieges, von denen jede einzelne ein Vielfaches der Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe entwickeln kann. Besonders raffiniert sind sie nach wie vor nicht: Sie fallen frei und sind nicht lenkbar.

Beide Experten geben an, dass es bei den Arbeiten 2019 um Verbesserungen des „Use Control Systems“ gegangen sei. Um die Sicherheit der Bomben. Wie seit langem für das Jahr 2019 geplant, seien die alten B 61 mit neuer Technologie ausgestattet worden, die laut Nassauer sicherstellen soll, dass sie ausschließlich für Ziele und Zwecke eingesetzt werden können, die der US-Präsident dafür festgelegt hat. Zudem soll die neue Technik verhindern, dass die Sprengköpfe unbeabsichtigt explodieren. Jeder Versuch, eine Bombe zu manipulieren, soll nun damit enden, dass sie sich selbst unbrauchbar mache.

Der ursprünglich für März 2020 geplante Produktionsstart neuer Atombomben vom Typ B61-12 hingegen verzögert sich laut Kristensen um mehr als ein Jahr. Der Grund: Es seien Bauteile gefertigt worden, deren Lebensdauer die geplanten 20 Jahre unterschreite. Diese müssten nun neu entworfen werden, so dass Kristensen davon ausgeht, dass die neuen Kernwaffen nicht vor 2022 oder 2023 nach Deutschland kommen. Die B 61-12 soll eine präzisere Waffe sein, die dank ihres neuen Heckleitwerks lenkbar ist. Kurz: Sie wird laut Kristensen zu einer effektiver einsetzbaren Waffe, mit der man einzelne Ziele bombardieren könnte. Eine Aussicht, die Friedensforscher nicht eben beruhigt.

Zumal sich die militärische Strategie der USA mit Präsident Donald Trump wandelte. „Die nukleare Abschreckung gewinnt wieder an Gewicht“, sagt Nassauer.

Auch der Politikwissenschaftler Peter Rudolf schreibt in einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik: „Die Hoffnung, das Abschreckungssystem durch atomare Abrüstung zu überwinden, hat getrogen. Nukleare Abschreckung gewinnt in der Ära beginnender Großmachtkonflikte neue Bedeutung.“

Der „Nuclear Posture Review“ vom Februar 2018, in dem die Trump-Regierung ihre Nuklearstrategie darlegt, zeige, dass die USA auf „eine Bandbreite möglichst kontrolliert einsetzbarer atomarer Optionen“ setzten, darunter vor allem Kernwaffen geringerer Sprengkraft. „Die Hoffnung ist, dass so in einem Krieg die nukleare Eskalation kontrollierbar bleibt“, schreibt Rudolf.

Die Bundesrepublik Deutschland ist weiter mit im Boot – obwohl sich der Bundestag 2010 mit großer Mehrheit für einen Abzug der Atomwaffen aussprach. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Groko von 2018 heißt es: „Solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im Strategischen Konzept der Nato eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben.“

Und genau deswegen wird in Berlin derzeit darüber diskutiert, welche Flugzeuge die alten, in Büchel beim Taktischen Luftwaffengeschwader 33 stationierten Tornados ersetzen könnten, die laut aktuellem Rüstungsbericht des Verteidigungsministeriums der „alleinige Fähigkeitsträger“ im Bereich nukleare Teilhabe sind: Andere Flugzeuge, die im Ernstfall mit Atombomben bewaffnet werden könnten, hat Deutschland nicht.

Viele der Jets fliegen schon seit mehr als 30 Jahren. Ursprünglich war geplant, sie 2020 auszumustern. Nun sollen sie bis 2035 im Dienst bleiben. 4,4 Millionen Euro Steuergeld pro Stück kostet allein die „Materialerhaltung“ jedes Jahr. „Insgesamt ist die materielle Einsatzbereitschaft mit zunehmendem Alter deutlich risikobehaftet“, heißt es im Rüstungsbericht. Eine Entscheidung über die Tornado-Nachfolge solle daher noch in dieser Legislaturperiode erfolgen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) treibt die Sache derzeit vehement voran – und erntet reichlich Kritik. Im Bundestag verteidigte sie vergangene Woche ihre Pläne, die überalterte Flotte mit bis zu 93 Eurofightern sowie 45 F-18-Kampfflugzeugen des US-Herstellers Boeing zu ersetzen.

Kritik kommt von der SPD, die sich fragt, warum nicht alle Aufgaben von einem europäischen Flugzeug übernommen werden könnten. Auch Thomas Pretzl, Gesamtbetriebsratschef der Airbus-Rüstungssparte, die am europäischen Eurofighter-Programm beteiligt ist, ist sauer. „Es geht um einen Milliardenauftrag. Das ist Steuergeld, das in die USA für ein Produkt geht, das wir selber herstellen können.“