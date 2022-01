Keyhanfar vertritt Svensson bei Mainz: „Durchs Feuer gehen“

Mainz Als erster Trainer im Fußball-Oberhaus muss der Mainzer Bo Svensson am Wochenende wegen seiner vierten Gelben Karte pausieren. In Fürth ist er natürlich trotzdem dabei.

Co-Trainer Babak Keyhanfar hat das „volle Vertrauen“ seines verbannten Chefs beim FSV Mainz 05. Der Assistent wird die Rheinhessen im Bundesliga-Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an der Seitenlinie coachen, da Bo Svensson nach vier Gelben Karten gesperrt ist. „Nicht nur er, sondern auch die anderen im Trainerteam haben morgen mehr Verantwortung. Aber das werden sie gemeinsam lösen“, sagte der dänische Fußball-Cheftrainer am Freitag.