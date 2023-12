Beiträge steigen Für diese Autos wird die Kfz-Versicherung 2024 teurer

Warum? Die Antwort darauf ist, wie so häufig in Versicherungsfragen, etwas kompliziert. Laut ADAC wird „der Versicherungsbeitrag für KFZ-Haftpflicht und Kaskoversicherungen von mehreren Faktoren beeinflusst.“ So wirkt sich unter anderem der Wohnort darauf aus, wie teuer die Haftpflichtversicherung ist. Je höher die „Regionalklasse“, desto mehr müssen Autofahrer in dem Zulassungsgebiet zahlen. Trier hat beispielsweise einen Wert von 4 in der Haftpflicht – und ist damit in der Region am teuersten.